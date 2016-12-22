Главреду «Страна.ua» предъявили обвинение в вымогательстве

Главному редактору интернет-издания «Страна.ua» Игорю Гужве предъявили обвинение в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает «Интерфакс-Украина».

Он обвиняется по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство), уточнила она. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества.

Максимец также отметила, что прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения 24 июня.

Игорь Гужва был задержан 22 июня. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что, согласно материалам государственной фискальной службы и прокуратуры Киева, главред издания «Страна.ua» «требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика».

Сам Гужва утверждает, что уголовное дело против него сфальсифицировали. Дело, по его словам, завели после критической публикации о народном депутате из фракции Радикальной партии Дмитрии Линько. Он рассказал, что «люди от Линько» пару месяцев назад предложили редакции $20 тыс. и попросили снять взамен материал. «Мы отказались. Вот с тех пор нам и пытаются шить уголовное дело», — заявил главный редактор издания.



Вечером 22 июня в редакции интернет-издания «Страна.ua» Служба безопасности Украины (СБУ) начала обыски. Позже Юрий Луценко сообщил, что в ходе следственных мероприятий «нашли $10 тыс., которые вымогали за неразмещение дискредитирующего материала».