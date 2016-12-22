Департамент нефтегазохимии «Роснефти» возглавил экс-глава САНОРСа

В структуре управления центрального аппарата «Роснефти» создан департамент нефтегазохимии, сообщила пресс-служба компании. Его возглавил бывший руководитель крупной нефтегазохимической компании «Самаранефтеоргсинтез» (САНОРС) Игорь Соглаев.

Накануне, 22 июня, на годовом собрании акционеров «Роснефти» ее главный исполнительный директор Игорь Сечин заявил, что газо- и нефтехимия — новое стратегическое направление развития, а цель компании — увеличить долю нефтегазохимии в общем объеме нефтеперерабатывающих мощностей до 20%.

Для развития сегмента нефтегазохимии предусматривается привлечение проектного финансирования, а также квалифицированных партнеров, обладающих необходимыми технологиями, развитыми каналами сбыта продукции, говорится в сообщении «Роснефти».

«Роснефть» приобрела САНОРС в марте 2015 года.