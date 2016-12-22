МВД заявило о возможности водителя избежать наезда на «пьяного» ребенка

Автотехническая судебная экспертиза, которую провели в рамках расследования гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Балашихе, в крови которого нашли алкоголь, установила, что водитель автомобиля могла предотвратить наезд на ребенка. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Эксперты установили, что у водителя была соответствующая «техническая возможность».

В свою очередь, адвокат водителя автомобиля Ольги Алисовой ранее заявляла, что у нее не было возможности для торможения, поскольку мальчик выскочил под колеса из-за припаркованной машины. Адвокат уточняла, что ее подзащитная готова пройти проверку на полиграфе.

Автомобиль наехал на ребенка в подмосковном городе Балашихе 23 апреля и протащил его более десяти метров. Эксперты провели экспертизу крови погибшего мальчика и выявили 2,7 промилле алкоголя. После этого уголовное дело в отношении женщины, которая была за рулем машины, закрыли.

После случившегося родители ребенка потребовали провести повторную экспертизу. Они также заявили, что во время расследования была уничтожена часть доказательств, а на свидетелей оказывалось давление.

Расследование ДТП взял под свой контроль глава МВД Владимир Колокольцев. Он сообщил, что повторная экспертиза образцов крови выявила наличие алкоголя.