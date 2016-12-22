В Адыгее уволили чиновницу после скандала с золотой медалью ее дочери

Руководитель управления образования в Тахтамукайском районе Адыгеи Светлана Паранук уволена со своего поста после скандала с вручением золотой медали ее дочери. Об этом говорится в сообщении правительства Адыгеи.
«По результатам проверки было установлено, что руководитель управления образования Тахтамукайского района Паранук С.М. нарушила федеральный закон 273 ФЗ «О противодействии коррупции», поскольку не сообщила о конфликте интересов в ходе проведения ЕГЭ», — сообщает пресс-служба правительства Адыгеи. Дочь Светланы Паранук добровольно отдала золотую медаль. По результатам проверки директору школы был объявлен выговор.
Выпускница средней школы № 1 Тахтамукайского района Адыгеи Рузанна Туко публично усомнилась в справедливости награждения золотой медалью Заиры Паранук, дочери руководителя образования района, во время церемонии награждения. Видео заявления было размещено на странице Рузанны в Instagram. Врио главы Адыгеи Муратом Кумпиловым была создана комиссия для проверки заявления выпускницы.