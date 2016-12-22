Прокуратура проверит компанию «Ай Флай» из-за задержи рейсов на 30 часов

Рейс Москва — Анталья авиакомпании «Ай Флай» задержан по причине поломки самолета в Турции. По факту задержки вылета начата прокурорская проверка. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по факту задержек ООО «Ай Флай» 22 июня 2017 года авиарейса I4 9107 и 23 июня 2017 года авиарейса I4 9119 по маршруту Москва — Анталья», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Проверка проводится по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАп РФ (нарушение лицензионного законодательства в связи с задержкой рейса).

Как сообщает «Интерфакс», в общей сложности задержка составляет 30 часов.

Ранее сообщалось, что еще один рейс «Ай Флай» в Анталью из Санкт-Петербурга также был задержан на более чем 30 часов. Как сообщает «Фонтанка», первоначально рейс из Пулково был отложен на 19 часов. На данный момент отправление назначено на 19:15 24 июня.