Европейский университет в Петербурге сообщил о досрочной отставке ректора

Общее собрание учредителей и Попечительский совет Европейского университета в Петербурге (ЕУСПб) приняли досрочную отставку ректора Олега Хархордина с 1 июля. Об этом заявила ​руководитель аппарата ректора университета Алла Самолетова, говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте вуза.

В сообщении говорится, что ректор выразил надежду, что его отставка даст возможность университету развиваться как «образовательной организации, отвечающей самым высоким мировым академическим стандартам.

Олег Хархордин руководил университетом с 2009 года. Теперь он продолжит работать в ЕУСПб в качестве советника по фандрайзингу.

Временно исполнять его обязанности будет Николай Вахтин, который работал ректором вузом с 2003 по 2009 годы.

РБК Петербург опросил некоторых сотрудников Европейского университета по поводу отставки ректора. Они заявили, что узнали о ней только сегодня на общем собрании. Причин отставки никто из них не назвал.

Директор Социологического института РАН Ирина Елисеева, член попечительского совета Европейского университета заявила, что задачи, которые сейчас стоят перед университетом, «требуют другого человека». По ее словам, сейчас нужно сохранить лицензию вуза на образовательную деятельность. В качестве второй причины она указала «борьбу за здание».​

Ректор Международного банковского института в Санкт-Петербурге Мария Сигова заявила петербургскому РБК, что отставка Хархордина не может быть связана с требованием Минобразования, так как это частный вуз. По ее мнению, это могло произойти из-за требований учредителей вуза, или по «личным причинам».