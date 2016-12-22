Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,86 59,38 EUR Нал. 67,05 66,40 USD Бирж. 59,51 -0,43 EUR Бирж. 66,65 -0,23 USD ЦБ. 59,66 -0,49 EUR ЦБ. 66,68 -0,47 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1868,53 +0,46% РТС 989,18 +1,10% Brent 45,60 +0,68% DJIA 21404,43 +0,03% Nasdaq 6253,28 +0,27% FTSE 7429,94 -0,13%
Европейский университет в Петербурге сообщил о досрочной отставке ректора
Лента новостей
Монета с дыркой: какие опасности грозят инвесторам криптовалют 18:22, Свое дело В Брянске возбудили дело после смерти 11 младенцев в перинатальном центре 18:21, Общество Глава ФАС анонсировал исчезновение понятия «роуминг» из законов 18:19, Технологии и медиа Европейский университет в Петербурге сообщил о досрочной отставке ректора 18:08, Общество Эксперты назвали офицеров Хусейна возможными преемниками лидера ИГ 18:05, Политика На свалке истории: почему полигон в Балашихе закрыли за один день 18:00, Общество Врачи сообщили об улучшении состояния пожаловавшейся Путину онкобольной 17:55, Общество Полиция не проводила экспертизу крови сбитого «пьяного» ребенка 17:50, Общество Al Jazeera назвала требования к Катару попыткой ограничить свободу слова 17:47, Политика Фармкомпании предупредили об угрозе с доступностью лекарств в России 17:39, Бизнес Четверо человек пострадали при столкновении автобуса с мостом в Париже 17:28, Общество Медведев выделил участок земли для строительства третьей ВПП Шереметьево 17:26, Общество Медведев рассказал об инвестициях на модернизацию столичных аэропортов 17:23, Политика Генпрокурор Украины пошутил об обысках у главреда издания «Страна.ua» 17:18, Политика В ЕС раскритиковали подход Лондона к защите прав экспатов при Brexit 17:16, Политика При обрушении в шахте «Интинская» погиб один человек 17:16, Общество Экс-премьер Украины назвал идею импичмента Порошенко «пиаром» Тимошенко 17:10, Политика Счетная палата нашла нарушения в деятельности МВД почти на 7 млрд руб. 17:09, Общество Gett оштрафуют за рекламу дешевых поездок 16:52, Технологии и медиа Сбербанк предсказал рынку потери в 1 трлн руб. из-за иска «Транснефти» 16:51, Финансы Госдума одобрила введение курортного сбора в первом чтении 16:49, Экономика Роскомнадзор обвинил Дурова в «нейтральном» отношении к террористам 16:45, Технологии и медиа «Ростех» заявил о начале производства морской версии комплекса «Панцирь» 16:37, Технологии и медиа КамАЗ вложит в производство грузовиков в Сенегале €50 млн 16:32, Бизнес Плата за гостеприимство: как собирают курортный налог в Европе и США 16:29, Фотогалерея Лавров заявил об «отсутствии ревности» России к сближению Минска и ЕС 16:28, Политика ФСБ сообщила о задержании трех участников «Хизб ут-Тахрир» в Башкирии 16:25, Общество Мизулина сообщила о возможных ограничениях на количество приемных детей 16:15, Общество
Европейский университет в Петербурге сообщил о досрочной отставке ректора
Общество, 18:08
0
Европейский университет в Петербурге сообщил о досрочной отставке ректора

Общее собрание учредителей и Попечительский совет Европейского университета в Петербурге (ЕУСПб) приняли досрочную отставку ректора Олега Хархордина с 1 июля. Об этом заявила ​руководитель аппарата ректора университета Алла Самолетова, говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте вуза.

В сообщении говорится, что ректор выразил надежду, что его отставка даст возможность университету развиваться как «образовательной организации, отвечающей самым высоким мировым академическим стандартам.

Олег Хархордин руководил университетом с 2009 года. Теперь он продолжит работать в ЕУСПб в качестве советника по фандрайзингу.

Временно исполнять его обязанности будет Николай Вахтин, который работал ректором вузом с 2003 по 2009 годы.

РБК Петербург опросил некоторых сотрудников Европейского университета по поводу отставки ректора. Они заявили, что узнали о ней только сегодня на общем собрании. Причин отставки никто из них не назвал.

Директор Социологического института РАН Ирина Елисеева, член попечительского совета Европейского университета заявила, что задачи, которые сейчас стоят перед университетом, «требуют другого человека». По ее словам, сейчас нужно сохранить лицензию вуза на образовательную деятельность. В качестве второй причины она указала «борьбу за здание».​

Ректор Международного банковского института в Санкт-Петербурге Мария Сигова заявила петербургскому РБК, что отставка Хархордина не может быть связана с требованием Минобразования, так как это частный вуз. По ее мнению, это могло произойти из-за требований учредителей вуза, или по «личным причинам».

Теги: отставка , ректор , ЕУСПб , Европейский университет в Петербурге , Олег Хархордин
Главное
Роскомнадзор обвинил Дурова в «нейтральном» отношении к террористам Технологии и медиа
Материалы по теме
Европейский университет не смог оспорить предписание Рособрнадзора Общество
Лишившийся лицензии Европейский университет возглавил рейтинг Минобрнауки Общество
Европейский университет возобновил работу после приостановки лицензии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку