Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,80 59,30 EUR Нал. 67,03 66,36 USD Бирж. 59,46 -0,48 EUR Бирж. 66,56 -0,33 USD ЦБ. 59,66 -0,49 EUR ЦБ. 66,68 -0,47 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1870,67 +0,57% РТС 988,93 +1,07% Brent 45,55 +0,57% DJIA 21411,74 +0,07% Nasdaq 6262,60 +0,42% FTSE 7424,13 -0,20%
Дума одобрила переименование должности президента РЖД
Лента новостей
В коалиции заявили об использовании канала связи с Россией по Сирии 19:24, Политика США показали фото сближения российского Су-27 с самолетом-разведчиком 19:20, Политика Дуров опроверг слова о «нейтральном» отношении Telegram к террористам 19:15, Технологии и медиа «Зенит» договорился о переходе пойманного на допинге аргентинского игрока 19:11, Спорт Тест: какой из вас маркетолог 19:03, РБК и Билайн В Адыгее уволили чиновницу после скандала с золотой медалью ее дочери 18:59, Общество Дума одобрила переименование должности президента РЖД 18:57, Политика Игорь Руденя: «Водный туризм — приоритет экономики Тверской области» 18:37, Пресс-релизы Прокуратура проверит компанию «Ай Флай» из-за задержи рейсов на 30 часов 18:34, Общество ВЭБ рассказал о «приятных сюрпризах» в российской экономике 18:29, Экономика Формула газа: о чем «Нафтогаз Украины» и «Газпром» спорят в Стокгольме 18:29, Мнение ЦБ заявил об угрозе экономике после решения московского суда 18:23, Финансы Госдума одобрила запрет анонимайзеров 18:23, Технологии и медиа Монета с дыркой: какие опасности грозят инвесторам криптовалют 18:22, Свое дело В Брянске возбудили дело после смерти 11 младенцев в перинатальном центре 18:21, Общество Глава ФАС анонсировал исчезновение понятия «роуминг» из законов 18:19, Технологии и медиа Европейский университет в Петербурге сообщил о досрочной отставке ректора 18:08, Общество Эксперты назвали офицеров Хусейна возможными преемниками лидера ИГ 18:05, Политика На свалке истории: почему полигон в Балашихе закрыли за один день 18:00, Общество Врачи сообщили об улучшении состояния пожаловавшейся Путину онкобольной 17:55, Общество Полиция не проводила экспертизу крови сбитого «пьяного» ребенка 17:50, Общество Al Jazeera назвала требования к Катару попыткой ограничить свободу слова 17:47, Политика Фармкомпании предупредили об угрозе с доступностью лекарств в России 17:39, Бизнес Четверо человек пострадали при столкновении автобуса с мостом в Париже 17:28, Общество Медведев выделил участок земли для строительства третьей ВПП Шереметьево 17:26, Общество Медведев рассказал об инвестициях на модернизацию столичных аэропортов 17:23, Политика Генпрокурор Украины пошутил об обысках у главреда издания «Страна.ua» 17:18, Политика В ЕС раскритиковали подход Лондона к защите прав экспатов при Brexit 17:16, Политика
Дума одобрила переименование должности президента РЖД
Политика, 18:57
0
Дума одобрила переименование должности президента РЖД

Госдума приняла в первом чтении проект закона о переименовании должности главы ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) из президента в гендиректора. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Думы.

По действующему федеральному закону‎ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» единоличным исполнительным органом (должность главы компании — РБК) ОАО «РЖД» является ее президент. Исключив из закона этот пункт, правительство, владеющее акциями компании и утверждающее ее устав, получит право переименовать должность главы РЖД.

После вступления проекта закона в силу единоличный исполнительный орган ОАО «РЖД» будет называться «генеральный директор — председатель правления», уточняется в пояснительной записке к документу.

​О просьбе президента РЖД Олега Белозерова к правительству России переименовать его должность в генерального директора в «соответствии с существующими практиками корпоративного управления» передавал 2 февраля 2017 года ТАСС со ссылкой на РЖД.

Теги: законопроекты , РЖД , Госдума России , Олег Белозеров
Главное
Дуров опроверг слова о «нейтральном» отношении Telegram к террористам Технологии и медиа
Материалы по теме
РЖД вынесут проблемы грузооборота с Латвией на правительственный уровень Бизнес
Глава РЖД допустил возможность появления в России частных железных дорог Бизнес
Глава РЖД рассказал Путину о сэкономленных 100 млрд руб. Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку