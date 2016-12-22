Дума одобрила переименование должности президента РЖД

Госдума приняла в первом чтении проект закона о переименовании должности главы ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) из президента в гендиректора. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Думы.
По действующему федеральному закону «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» единоличным исполнительным органом (должность главы компании — РБК) ОАО «РЖД» является ее президент. Исключив из закона этот пункт, правительство, владеющее акциями компании и утверждающее ее устав, получит право переименовать должность главы РЖД.
После вступления проекта закона в силу единоличный исполнительный орган ОАО «РЖД» будет называться «генеральный директор — председатель правления», уточняется в пояснительной записке к документу.
О просьбе президента РЖД Олега Белозерова к правительству России переименовать его должность в генерального директора в «соответствии с существующими практиками корпоративного управления» передавал 2 февраля 2017 года ТАСС со ссылкой на РЖД.