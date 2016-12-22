Al Jazeera назвала требования к Катару попыткой ограничить свободу слова

Катарский телеканал Al Jazeera прокомментировал требования, выдвинутые к Дохе рядом арабских стран, в числе которых содержится и требование ограничить его вещание. В своем заявлении, которое цитирует Reuters, телеканал назвал эти требования «попыткой заглушить свободу слова в регионе».

В телекомпании подчеркнули, что ультиматум арабских стран ставит своей целью оказать давление на журналистов. Несмотря на это, журналисты намерены продолжить работу. «Мы подтверждаем наше право профессионально заниматься журналистикой, не подвергаясь давлению со стороны правительства или власти», — говорится в заявлении Al Jazeera.

Руководство телеканала потребовало от правительств стран, выдвинувших требования к Катару, отказаться от подобной политики. «Мы требуем от правительств уважать свободу СМИ и позволить журналистам продолжить делать их работу свободно, без запугивания и угроз», — заявили в Al Jazeera.

В начале июня стало известно, что страны, разорвавшие отношения с Катаром, готовят список требований к руководству этой ближневосточной страны. В их число вошло и требование ограничить объемы вещания Al Jazeera.

В пятницу, 23 июня, агентство Associated Press опубликовало полный список выдвинутых к Катару претензий. Согласно этим требованиям, телеканал Al Jazeera и прочие международные СМИ, находящиеся под контролем Катара, должны быть полностью ликвидированы. Кроме того, от Дохи потребовали прекратить вмешательство во внутренние дела стран, отказаться от поддержки экстремистов и политической оппозиции в странах Ближнего Востока и выплатить значительные компенсации. Также от Катара потребовали разорвать отношения с Ираном.