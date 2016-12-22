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Полиция не проводила экспертизу крови сбитого «пьяного» ребенка
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Полиция не проводила экспертизу крови сбитого «пьяного» ребенка
Общество, 17:50
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Полиция не проводила экспертизу крови сбитого «пьяного» ребенка

Полиция Московской области опровергла сообщения СМИ о том, что экспертно-криминалистический центр главного управления МВД России по Подмосковью не выявил наличие алкоголя в крови сбитого насмерть в Железнодорожном мальчика, отметив, что экспертизу не проводила. Об этом заявила агентству «Интерфакс» представитель областного ГУ МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, эти исследования относятся к компетенции подмосковного ГБУЗ «Бюро СМЭ».

Ранее Life со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщал, что повторная экспертиза крови сбитого насмерть ребенка, которую провел экспертно-криминалистический центр подмосковного ГУ МВД, не смогла выявить наличие в ней «этилового спирта и ацетальдегида» из-за «летучести в предоставленных на исследование двух сухих марлевых тампонах со смывами крови» погибшего мальчика. В тексте документа, фотографию которого опубликовал Mash, сообщалось, что в лаборатории исследовали смывы крови ребенка, которая осталась на чехле заднего пассажирского сиденья в сбившем его автомобиле.

По данным подмосковного Следственного комитета (СК), опубликованным 22 июня, следователи «изъяли» из салона сбившей ребенка машины «следы крови малолетнего потерпевшего». Следствие со ссылкой на выводы судебно-химической экспертизы заявляло, что в «указанной крови» обнаружили алкоголь.

Глава МВД Владимир Колокольцев, который взял расследование о данном ДТП под свой контроль, сообщил 21 июня, что повторная экспертиза образцов крови сбитого в Железнодорожном ребенка выявила наличие там алкоголя. Он подчеркнул, что не имеет права «озвучивать» ее результаты.

Отец погибшего ребенка Роман Шимко рассказал РБК, что следователь, которому он звонил «пять минут назад», заявил ему, что результаты экспертизы еще не готовы. «Я видел информацию в СМИ (о повторной экспертизе, которая подтверждает факт наличия высокой дозы алкоголя в организме мальчика. — РБК), но я уверен, что результаты не совпадут. Я уверен, что алкоголя в крови не было. Есть разные способы, как его туда можно закачать в организм мертвого человека, что и было сделано», — подчеркнул он.

ДТП в подмосковном городе Железнодорожном произошло 23 апреля. Машина сбила мальчика и протащила его более 10 метров. Экспертиза выявила в крови погибшего 2,7 промилле алкоголя, после чего дело против женщины, которая была за рулем автомобиля, закрыли.

Теги: полиция , судмедэкспертиза , алкогольное опьянение , Балашиха , смерть ребенка
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