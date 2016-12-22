При обрушении в шахте «Интинская» погиб один человек

При обрушении породы в шахте «Интинская» (принадлежит АО «Интауголь) в Коми погиб один человек, об этом РБК сообщили в МЧС республики.

«Один шахтер погиб по время обрушения породы в шахте «Интинская». Его извлекли без признаков жизни. Признан погибшим», — заявил представитель ведомства.



По его словам, жизни и здоровью двоих пострадавших горняков, которые после аварии были госпитализированы, ничего не угрожает. Один из них уже покинул больницу, добавили в пресс-службе.



Ранее сегодня, 23 июня, на угольной шахте «Интинская» в Коми обрушилась горная порода. По данным МЧС, это произошло в 08:45 по местному времени в верхнем сопряжении с лавой 842.



«На место выехали подразделения Интинского пожарно-спасательного гарнизона (два отделения Интинского взвода ВГСО — 15 человек, две единицы техники; оперативная группа Интинского пожарно-спасательного гарнизона) и экстренные оперативные службы города Инты», — сообщили в МЧС республики.



Ранее в ведомстве сообщили о том, что один шахтер травмирован, однако других подробностей о его состоянии у специалистов МЧС не было. «Непосредственно в месте обрушения находились четыре человека. Один из них был травмирован», — рассказали они.



О том, что в шахте, возможно, погиб человек, сообщили тогда несколько СМИ со ссылкой на источники. По этим же данным, всего в шахте находилось около 200 горняков, 16 из которых в непосредственной близости от обрушения.



«Интауголь» — одно из двух угольных предприятий Республики Коми наряду с «Воркутауголь». Ее основной актив — Интинское месторождение, а Интинская шахта — градообразующее предприятие в Инте.