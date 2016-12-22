Четверо человек пострадали при столкновении автобуса с мостом в Париже
Общество, 17:28
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Четверо человек пострадали при столкновении автобуса с мостом в Париже
Туристический автобус задел крышей свод моста в Париже, в результате чего четыре человека получили ранения. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на пожарную службу Парижа.
Двухэтажный туристический автобус, принадлежащий французскому оператору Big Bus, задел крышей свод тоннеля под мостом Александра III около 13:00 по местному времени. Происшествие произошло на правом берегу Сены. Водитель вел автобус по новому для себя маршруту.
По данным издания, в автобусе на тот момент было по меньшей мере 18 человек. Пострадавшие находились на верхней открытой площадке автобуса. Один из пассажиров получил серьезные ранения.