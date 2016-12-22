Генпрокурор Украины пошутил об обысках у главреда издания «Страна.ua»

Генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал обыски, проведенные у главного редактора издания «Страна.ua». При этом глава украинской прокуратуры пошутил, сообщает издание «Гордон».

«Могу утверждать, что при обысках у [Игоря] Гужвы свобода слова не пострадала. Ее там не нашли», — заявил Луценко. «Там нашли $10 тыс., которые вымогали за неразмещение дискредитирующего материала», — добавил он.

Луценко подчеркнул, что со стороны журналиста вымогательство за публикацию — это явление того же порядка, что и коррупция чиновников. «Мы живем в одной стране, и считать, что коррупцию, системную коррупцию, которая съедает страну, можно преодолеть только в Верховной раде — неправильно. Коррупция начинается со взятки работнику полиции на дороге, продолжается подкупом или вымогательством журналиста, который пишет или не пишет правдивую или ложную информацию», — подчеркнул глава украинской Генпрокуратуры.

Об обысках в интернет-редакции украинского издания «Страна» стало известно 22 июня. Главный редактор издания Игорь Гужва был задержан. Власти Украины обвинили его в вымогательстве $10 тыс. за неразмещение компромата на «действующего политика». Сам Гужва заявил, что уголовное дело в его отношении было сфальсифицировано. Причиной преследования, по мнению главреда издания, стала критическая публикация о нардепе из фракции Радикальной партии Дмитрии Линько.