Экс-премьер Украины назвал идею импичмента Порошенко «пиаром» Тимошенко

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал идею запустить процедуру импичмента президента страны Петра Порошенко «пиар-акцией» лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Такое мнение Азаров высказал в интервью телеканалу RT.

По его мнению, ​она решила запустить процедуру импичмента президента страны Петра Порошенко из-за «неуемной жажды власти». Ее инициатива является «типичной пиар-акцией», поскольку импичмент на Украине «невозможен по причине отсутствия закона об импичменте», пояснил экс-премьер. По его словам, импичмент в стране «происходит через Майдан», однако у Тимошенко «на Майдан кишка тонка, потому что рейтинг ее там не больше 10%».

Вместе с тем Азаров подчеркнул, что Порошенко за всё время своей политической карьеры «наработал на десять уголовных сроков», и назвал его «худшим президентом в истории Украины». Однако провести импичмент законным образом невозможно, поскольку для этой процедуры необходимы 300 голосов, которые поддержат этот законопроект, считает он. «[Юлия] Тимошенко вместе с [Андреем] Садовым (мэр Львова и лидер партии «Самопомощь». — РБК) в совокупности насчитывают не больше 50 голосов», — подытожил бывший премьер.

О том, что несколько парламентских фракций Украины собираются начать процедуру импичмента Петра Порошенко, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в партии «Батькивщина» в ночь на 23 июня. Издание отмечает, что партия Юлии Тимошенко стала инициатором процесса.

Эту идею, по информации газеты, поддержали в Оппозиционном блоке и партии «Самопомощь». Кроме того, за отставку Порошенко выступили и ряд внефракционных депутатов, пишут «Известия». Соответствующий законопроект, по данным издания, уже внесли в Верховную раду и вскоре он будет рассмотрен.