«Ростех» заявил о начале производства морской версии комплекса «Панцирь»

Россия завершила разработку морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и приступила к его серийному производству. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил глава ​«Ростеха» Сергей Чемезов.

«Панцирь-МЕ» является адаптацией зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» к использованию на кораблях. По словам Чемезова, презентация комплекса будет произведена на Международном военно-морском салоне — 2017 с 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге.

По словам представителя Конструкторского бюро приборостроения, занимавшегося разработкой комплекса, Александра Жукова, «Панцирь-МЕ» сможет поражать цели с помощью ракетного вооружения на дальности до 20 км и в диапазоне высот от 2 метров до 15 км. Артиллерийское вооружение комплекса способно поразить цель на расстоянии до 4 км в диапазоне высот от 0 до 3 км. «Панцирь-МЕ» будет способен одновременно вести огонь по четырем целям, летящим со скоростью до 1 км/с.

ЗРПК «Панцирь-С1» был принят на вооружение российской армии в 2012 году. Его разработка велась с начала 90-х годов.Контракты на его поставку были заключены с Алжиром, Ираком и ОАЭ. Также комплексы «Панцирь-С1» входят в систему ПВО, обеспечивающую безопасность российской авиации в Сирии.