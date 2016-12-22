ФСБ сообщила о задержании трех участников «Хизб ут-Тахрир» в Башкирии

В Башкирии ​сотрудники ФСБ задержали лидера и еще двух участников подразделения международной организации «Хизб ут-Тахрир» (признана в России террористической и запрещена). Об этом агентству «Интерфакс» сообщил представитель пресс-службы ведомства.

По его словам, члены подразделения «Хизб ут-Тахрир» в Сибае «вовлекали жителей республики в террористическую деятельность». Кроме того, как отметил представитель ведомства, участники организации распространяли «воинствующую исламистскую пропаганду» и вносили «раскол в мусульманское сообщество Башкирии».

Члены «Хизб ут-Тахрир» стремились к «устранению неисламских правительств и созданию теократического унитарного государства («исламский халифат»), включающего в себя территорию Башкирии», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что в местах проживания задержанных были проведены обыски. В ходе следственных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли литературу, которая включена в федеральный список экстремистских материалов.

Кроме того, были изъяты технические устройства и электронные носители информации, которые содержат «экстремистские, агитационные и пропагандистские материалы». По данным ФСБ, члены группировки использовали эти материалы «для вербовки и обучения новых сторонников», отметил представитель ведомства.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по факту их участия в деятельности «Хизб ут-Тахрир», заключил он.