КамАЗ вложит в производство грузовиков в Сенегале €50 млн

КамАЗ вложит €50 млн в организацию сборки продукции в Сенегале

сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова генерального директора компании Сергея Когогина. Представитель КамАЗа подтвердил РБК, что достигнуты предварительные договоренности по организации производства.

По словам Когогина, сейчас правительство Сенегала проводит заключительный раунд переговоров по предоставлению государственных гарантий по сделкам КамАЗа. «Мы уже приступили к проектированию завода по сборке автомобилей КамАЗ в Сенегале», — цитирует Когогина агентство. По словам гендиректора автоконцерна, правительство Сенегала предоставило КамАЗу в индустриальном парке корпус общей площадью 10 тыс. кв.м.

В ходе Петербургского международного экономического форума 1 июня Когогин сообщил, что КамАЗ договорилось о поставке партии из 400 автомобилей в Сенегал.«Сенегал готов предоставить нам хорошие условия по размещению производств на территории индустриального парка недалеко от Дакара», — цитируются слова Когогина в сообщении автопроизводителя. По словам Когогина, в случае подписания соглашения, на запуск завода потребуется полгода.​