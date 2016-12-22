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Активисты НОД сорвали пресс-конференцию в «Новой газете»
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Активисты НОД сорвали пресс-конференцию в «Новой газете»
Общество, 16:00
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Активисты НОД сорвали пресс-конференцию в «Новой газете»

В пресс-центре «Новой газеты» состоялась пресс-конференция «Пытки в исправительных учреждениях Мордовии и Кировской области». Сорвать мероприятие попытались активисты Национально-освободительного движения (НОД), сообщает издание.

Пресс-конференция была организована движением «За права человека» и фондом «В защиту прав заключенных». На ней выступали бывшие заключенные, пострадавшие в ходе отбытия срока. В частности, в ней приняли участие Татьяна Гаврилова и Ольга Шиляева, отбывавшие наказание в ИК-2 в Мордовии. Они рассказали о принудительных работах, которые практикуются в этом исправительном учреждении, пытках и издевательствах со стороны руководства колонии.

В «Новой газете» заявили, что мероприятие прошло лишь наполовину, «поскольку после выступления двух женщин, отбывавших наказание в ИК-2 Мордовии и подвергавшихся там пыткам и избиениям, слово захватила женщина, которая обвинила выступавших во лжи и заявила, что в ИК-2 Мордовии все хорошо».

Женщина не реагировала на попытки организаторов прервать ее и отказалась от предложения покинуть зал. Она «много раз крикнула, что хочет «рассказать правду» об ИК-2 — там «всё очень хорошо, а выступавшие ранее — наркоманки, и их слова — ложь», сообщает издание.

Кроме того, на выходе из пресс-центра участников мероприятия ожидал пикет НОД «с малопонятными по содержанию плакатами». «На самой пресс-конференции присутствовали представители РЕН ТВ, поэтому организаторы ожидают выхода нового сюжета этой телекомпании на тему пыток в колониях», — говорится в сообщении издания.

В феврале активисты НОД потребовали возбудить дело против журналистки издания Znak.com Екатерины Винокуровой за ее вопрос президенту Владимиру Путину. Вопрос Винокуровой был связан с нападением в Санкт-Петербурге активиста НОД на внештатного фотографа «Коммерсанта» Давида Френкеля.

Теги: «Новая газета» , заключенные , НОД
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