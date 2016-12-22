В Совфеде подготовят ограничения на количество детей в приемных семьях

Комиссия Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса России намерена разработать комплекс мер по ограничению допустимого количества детей в приемных семьях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета палаты по конституционному и госстроительству Елена Мизулина.

«Мы готовим целый комплекс законодательных мер, направленных на ограничение количества детей, передаваемых под опеку», — сказала сенатор. Она добавила, что среди приемных семей велико число тех, кто жестоко относится к приемным детям, или берет их из материальных соображений.

По словам Мизулиной, до вступления в 2008 году в силу закона об опеке и попечительстве в приемную семью разрешалось отдавать не более двух детей. Данный закон «по сути, открыл дорогу для платных приемных семей», — отметила сенатор.

Ранее старший помощник главы Следственного комитета России Игорь Комиссаров заявлял, что рост числа приемных родителей в стране зачастую объясняется желанием получить дополнительный доход. В некоторых случаях пособие является единственным источником дохода в этих семьях.

В марте депутатом Сергеем Волынцовым и руководителем Национального родительского комитета Ириной Волынец был внесен на рассмотрение Госдумы проект замены единовременной выплаты материнского капитала ежемесячными субсидиями, в том числе на усыновленных детей. Выплачивать пособие предлагалось только за трех детей, вне зависимости от их реального количества. Кроме того, согласно проекту многодетным семьям предполагалось выделять земельные участки и автомобили. Финансирование этих мер дпредлагалось провести за счет средств регионов. Елена Мизулина и другие парламентарии раскритиковали инициативу.