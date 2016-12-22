В Москве задержали криминального авторитета по прозвищу Ткач Няганьский

В московском ресторане задержали криминального авторитета, известного как Ткач Няганьский. ​Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по столице.

По его словам, так называемого вора в законе задержали 22 июня. «Он был передан инициатору розыска — коллегам из Алтайского края — и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 38-летний Ткач Няганьский проживает в городе Нягань и находился в розыске. Операцию по задержанию сотрудники правоохранительных органов начали после того, как поступила информация о том, что вор в законе скрывается в московском регионе, говорится в сообщении.

Знакомый с ситуацией​ источник агентства «Интерфакс» рассказал, что задержанного преступника зовут Андрей Ткаченко. Он «был приближенным знаменитого вора в законе Деда Хасана и разыскивался по подозрению в крупном мошенничестве», добавил собеседник агентства.

Он отметил, что задержанному могут предъявить обвинение в создании преступного сообщества лицом, которое занимает высшее положение в преступной иерархии.

Вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, убили около ресторана «Каретный двор» в Москве в январе 2013 года. Газета «Известия» писала, что к убийству причастен криминальный авторитет Ровшан Джаниев. По данным издания, такой версии придерживаются и силовики, и представители криминального мира.