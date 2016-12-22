Podium Market подтвердил переход в Stockmann

Ретейлер Podium Market, управляющий сетью одноименных универмагов, подтвердил информацию о прекращении розничной торговли, передает агентство RNS со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, прекращение розничной деятельности, о которой компания заявила своим поставщикам на прошлой неделе, не повлечет за собой закрытия всех универмагов Podium Market. Магазины ретейлера перейдут компании Stockmann («Стокманн»), которой с 1 февраля 2016 года владеет в России компания Reviva Holdings. Часть сотрудников Podium Market перейдут в компанию Stockmann, отметили в пресс-службе ретейлера.

Количество универмагов Podium Market, которые продолжат работать под управлением Stockmann, не уточняется.

О том, что Podium Market разослал своим поставщикам сообщения о своем уходе из розничного бизнеса, сообщал RNS со ссылкой на попавшее в распоряжение агентства соответствующее сообщение 19 июня.

О ведении Reviva Holdings переговоров по поводу приобретения ряда магазинов ​Podium Market сообщал 24 мая RNS со ссылкой на вице-председателя совета директоров Reviva Пола Софианоса. Эту информацию тогда подтвердил РБК коммерческий директор Podium Market Сергей Болдырев, однако от дальнейших комментариев отказался.

В 2016 году контрагенты Podium Market пожаловались на задержки в оплате, заявлял РБК один из участников рынка, а также подтверждал поставщик компании. Собеседник РБК уточнил, что сеть задерживала платежи за реализованные товары с весны 2016 года — в основном малоизвестных дизайнеров и небольших компаний. К осени того же года количество судебных исков к компании возросло по сравнению с предыдущими периодами. В феврале 2017 года владелец торговой галереи «Модный сезон», где находится флагманский магазин Podium Market, подал заявление в арбитражный суд на задолжавший ему 8,1 млн руб. магазин. 23 мая он подал еще один иск, на 93,363 млн руб.

В общей сложности ООО «Подиум Маркет» задолжал по искам 145,378 млн руб., свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». По данным Роспатента, с февраля 2016 года до середины августа 2019 года права на товарный знак Podium Market находятся в залоге у Абсолют Банка. Кроме того, эта кредитная организация с сентября того же года взяла под залог доли всех владельцев Podium Market.

Сеть универмагов Podium Market начала работать в 2012 году. В универмагах ретейлер продавал товары российских и зарубежных модных брендов. По данным официального сайта компании, Podium Market имеет восемь универмагов: пять в Москве и по одному в Казани, Сургуте и Краснодаре. Ретейлер принадлежит компании Podium, которую основал бизнесмен Эдуард Киценко в 1994 году. На данный момент он также является основным акционером компании. В группу также входят сеть магазинов аксессуаров Monsoon Accessorize и бутик Podium Concept.