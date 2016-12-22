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В Германии реабилитировали осужденных после войны за гомосексуализм
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В Германии реабилитировали осужденных после войны за гомосексуализм
Общество, 14:33
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В Германии реабилитировали осужденных после войны за гомосексуализм

Бундестаг принял решение отменить все приговоры по параграфу 175, предусматривающему уголовную ответственность за гомосексуализм. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Всего в послевоенный период к уголовной ответственности за нетрадиционные отношения привлекли 64 тыс. человек. Им будет выплачена компенсация в размере €3 тыс. плюс €1,5 тыс. за каждый начавшийся год заключения. Вместе с тем партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС) отменили компенсацию лицам, осужденным за гомосексуализм с подростками, не достигшими 16 лет.

По данным Министерства юстиции, за компенсацией могут обратиться до 5 тыс. человек. Министр юстиции ФРГ Хайко Маас назвал решение бундестага «запоздавшим актом восстановления справедливости».

Параграф 175 внесли в Уголовный кодекс Германии еще в 1871 году. Он активно использовался как во времена Третьего рейха, так и в послевоенное время. В 1968 году закон отменили в ГДР, в 1969 году он был смягчен в ФРГ, а окончательно параграф 175 убрали из Уголовного кодекса в 1994 году.
Теги: ФРГ , Германия , гомосексуализм
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