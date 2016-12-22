Австралия направила два самолета для борьбы с боевиками ИГ на Филиппинах

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Потерпевшего по делу Урлашова заподозрили в мошенничестве

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Сборная Мексики потеряла двух футболистов перед игрой с Россией

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Лишь половина крупных бизнесменов России связали с ней свое будущее

Кадыров позвал в Грозный для примирения Дурова и главу Роскомнадзора

Москва продаст пристройку к одной из «книжек» на Арбате за 300 млн руб.

В МЧС предупредили о граде и сильном ветре до вечера пятницы

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Замглавы Минкомсвязи не отнес Telegram к незаменимым мессенджерам

В Китае вынесли приговор принадлежащей россиянам трейдинговой компании

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СМИ узнали о наблюдении США за запуском российских ракет по целям в Сирии

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