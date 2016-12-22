Австралия направила два самолета для борьбы с боевиками ИГ на Филиппинах

Власти Австралии направили два самолета-разведчика AP-3C Orion для оказания поддержки в борьбе с террористическими группировками на юге Филиппин. Об этом сообщает газета Sunstar.
Министр обороны Австралии Мариз Пэйн заявила, что Филиппины согласились на это предложение. Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана также подтвердил, что президент страны Дутерте принял техническую помощь Австралии.
«Региональная угроза терроризма, в частности, от «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) и иностранных боевиков, является прямой угрозой для Австралии и наших интересов. Австралия будет продолжать работать с нашими партнерами в Юго-Восточной Азии, чтобы противостоять ей», — сказала Пэйн.
Министр обороны Филиппин отметил, что страна приветствует любую техническую помощь. «С помощью этих AP-3C наши войска могут воспользоваться расширенным бортовым наблюдением за территорией в любое время дня, тем самым улучшая работу на местах», — добавил он.
Президент Филиппин Родриго Дутерте в мае ввел в южной провинции Минданао военное положение на 60 дней из-за активности ИГ в регионе. В результате вооруженных столкновений погибли 62 военных армии Филиппин, 26 мирных жителей и 257 террористов.Посол Филиппин в России Карлос Соррета в июне заявил, что страна планирует закупать оружие у России. «У нас есть бюджет, позволяющий нам закупить определенный объем оружия прямо сейчас», — сказал посол. Он отметил, что Россия предложила Филиппинам «хорошие условия» по приобретению оружия. «Это будет смешанная система: часть мы закупим на собственные средства, а в том, что касается более крупных объемов, финансирование будет идти через кредитование», — подчеркнул Соррета.