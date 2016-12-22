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Россияне скептически отнеслись к идее «обезличенных» пачек сигарет
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Россияне скептически отнеслись к идее «обезличенных» пачек сигарет
Общество, 13:48
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Россияне скептически отнеслись к идее «обезличенных» пачек сигарет

Россияне назвали наименее действенным способом борьбы с курением введение обезличенной упаковки сигарет. Об этом заявили 2% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМ.

Самой эффективной мерой в борьбе с вредной привычкой 45% россиян назвали запрет на курение в общественных местах. 32% опрошенных считают, что в этом поможет запрет на рекламу сигарет. Еще 28% россиян считают, что необходимо разъяснять людям о вреде курения. 25% респондентов заявили, что продажа сигарет в закрытых витринах поможет в борьбе с курением. Каждый пятый респондент (20%) считает, что антитабачная рекламная компания также будет способствовать борьбе с курением. 19% опрошенных назвали эффективной мерой печать на пачках сигарет изображений негативных последствий курения.

Исследователи также спросили россиян о дополнительных мерах регулирования потребления сигарет. 67% опрошенных считают введение обезличенной упаковки избыточной мерой. 28% россиян поддержали введение такой упаковки. Большинство респондентов относятся к идее скептически: 67% россиян считают, что из соседних стран будут поставлять контрабандные сигареты в привычной упаковке. Еще 58% опрошенных уверены, что качество сигарет упадет из-за конкуренции производителей.

Россияне отметили, что оформление пачки сигарет нужно для информирования о бренде и характеристиках сигарет (53% опрошенных). Еще 27% респондентов видят в дизайне пачки рекламу курения. Цену и качество сигарет отметили 38% и 36% опрошенных соответственно. Бросившие курить россияне (44% всех опрошенных) отметили, что начали курить из-за своего окружения (66% респондентов). Еще 11% респондентов стали курить из-за «представлений о личном стиле». При этом никто из опрошенных россиян не отметил дизайн и оформление пачки.

ВЦИОМ проводил всероссийский телефонный 6-7 июня среди 1200 респондентов старше 18 лет.

Теги: сигареты , ВЦИОМ , курение , Опрос
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