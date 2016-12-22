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Причиной пожара в лондонской высотке назвали неисправный холодильник
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Причиной пожара в лондонской высотке назвали неисправный холодильник
Общество, 13:53
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Причиной пожара в лондонской высотке назвали неисправный холодильник

Лондонская полиция сообщила новые подробности расследования пожара в высотке Grenfell Tower, сообщает Reuters. Следователям удалось выяснить, что причиной пожара мог стать неисправный холодильник.

Возгорание началось в холодильнике Hotpoint FF175BP, заявила представитель Скотленд-Ярда Фиона МакКормак. Ранее претензий к этой модели холодильника не выдвигалось, однако производитель проводит дополнительные испытания, чтобы выяснить, что могло привести к возгоранию. Версию об умышленном поджоге эксперты исключили.

Кроме того, Скотленд-Ярд намерен выдвинуть обвинения в убийстве в рамках расследования пожара. МакКормак подтвердила, что изоляция и облицовка в высотке не соответствовали нормам противопожарной безопасности. Предварительная экспертиза показала, что они в нарушение норм изготовлены из легковоспламеняющихся материалов.

В Лондоне произошёл пожар в 27-этажном жилом доме
(Видео: Телеканал РБК)

«Учитывая гибель такого количества людей, мы готовы выдвинуть обвинения в непредумышленном убийстве, иных уголовных преступлениях и иных нарушениях законодательства», — заявила представитель полиции.

По последним данным, в результате пожара в Grenfell Tower погибли 79 человек. При этом в полиции не исключают, что число жертв пожара может увеличиться по мере продолжения расследования и разбора завалов в здании.

Как сообщает издание Independent, очевидец пожара рассказал, что один из жителей дома перед пожаром предупредил своих соседей о том, что его холодильник «взорвался». Вскоре после этого началось возгорание.

Фото: Toby Melville / Reuters

Пожар в 24-этажном здании Grenfell Tower произошел 14 июня. Во время пожара некоторые жители дома прыгали из окон, чтобы избежать огня. Одной из причин катастрофического характера пожара следствие называет пожароопасную облицовку здания, из-за которой огонь быстро распространился по высотке.

Пострадавшие от пожара выражают недовольство ходом расследования и теми мерами поддержки, которые принимает лондонская администрация. 16 июня недовольство жителей Grenfell Tower вылилось в массовую акцию протеста, участники которой штурмом взяли здание администрации лондонского района Кенсингтон и Челси.

Теги: Великобритания , Лондон , Пожар
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