Россияне скептически отнеслись к идее «обезличенных» пачек сигарет

Глава ФСБ попросил Думу ускорить принятие законов о регулировании в Сети

Столичные эвакуаторы переместили на спецстоянку миллионный автомобиль

Лишь половина крупных бизнесменов России связали с ней свое будущее

Кадыров позвал в Грозный для примирения Дурова и главу Роскомнадзора

Москва продаст пристройку к одной из «книжек» на Арбате за 300 млн руб.

В МЧС предупредили о граде и сильном ветре до вечера пятницы

Россия вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Онлайн-закупки: реформа пуще неволи

В РФПИ рассказали о «фактических ошибках» в расследовании CNN

Замглавы Минкомсвязи не отнес Telegram к незаменимым мессенджерам

В Китае вынесли приговор принадлежащей россиянам трейдинговой компании

«Ростов» объявил о подписании контракта с футболистом «Спартака»

СМИ узнали о наблюдении США за запуском российских ракет по целям в Сирии

Курс евро на 24 июня

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Курс доллара на 24 июня

USD ЦБ: 59,66 (-0,49)

Infiniti объявила об отзыве в России более 8 тыс. автомобилей

«Росбалт» сообщил о взятке в €5 млн для сотрудников СК от Шакро Молодого

СК завел дело на мужчину за 729 случаев насилия над приемными детьми

В Петербурге пресекли незаконную продажу билетов на Кубок конфедераций

Инвесторы из США выкупили бóльшую часть белорусских бондов на $1,4 млрд

Прокурор согласился заменить для Месси тюремное заключение на штраф

Белоруссия впервые за шесть лет разместила еврооблигации на $1,4 млрд

Телеком-оператор разрешил своим сотрудникам не ходить на работу

Власти Москвы рассказали о завершении реконструкции Малого театра

Средней зарплаты россиян хватит на аренду двухкомнатной квартиры

В Московской области после линии с Путиным закроют три мусорных полигона

Банк «Роснефти» стал владельцем «Пересвета»

Украина и США отказались от наблюдательного полета из-за поломки самолета

МММ на биткоине: как финансовые пирамиды перебрались в чат-боты