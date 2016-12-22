В МЧС предупредили о граде и сильном ветре до вечера пятницы

ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о граде и сильном ветре до вечера пятницы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter.
Спасатели напомнили о том, что во время грозы нельзя находиться у водоемов и укрываться от непогоды под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.
На столицу 29 мая обрушился ураган с дождем и градом. Скорость ветра составляла 25 м/с. В результате урагана в Москве погибли 13 человек. Всего от урагана в регионе погибли 18 человек, еще около 170 получили ранения. Было повалено более 300 деревьев, повреждены крыши более 200 домов, 135 опор освещения и примерно 2 тыс. автомобилей. Без электроэнергии на время остались более 18 тыс. человек.