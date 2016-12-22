В РФПИ рассказали о «фактических ошибках» в расследовании CNN

Расследование CNN о предполагаемых связях команды президента США Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) содержит фактические ошибки. Об этом РБК сообщил представитель фонда.
По словам собеседника РБК, организация стала суверенным фондом России после принятия в 2016 году специального федерального закона. «Фонд не является частью Внешэкономбанка и ведет независимую деятельность. Работа фонда полностью соответствует всем требованиям законодательства и не нарушает санкции США», — сообщил представитель РФПИ.
Он отметил, что встречи с представителями фонда не запрещены и не попадают под действие санкций США, добавив, что соинвестирование с РФПИ также не запрещено. «Задача фонда — сотрудничество с международными партнерами для совместного инвестирования. РФПИ участвовал в российско-американских бизнес-встречах в рамках ПМЭФ-2017 и призывает к непрерывному бизнес-диалогу, наращиванию объемов торговли и инвестиций между странами», — пояснил собеседник РБК.
Он подчеркнул, что достижение экономической и политической стабильности в мире возможно только через «конструктивный диалог» между двумя странами. «Необходимость в диалоге России и США сильнее, чем попытки ограничить любое общение через давление в прессе на основании ложных фактов и их некорректной интерпретации», — подытожил представитель фонда.
Ранее CNN со ссылкой на источники в конгрессе сообщил, что в сенате США проводят расследование предполагаемых связей команды президента США Дональда Трампа с РФПИ. По данным телеканала, комитет по разведке расследует встречу бывшего советника президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Встреча прошла «всего за четыре дня до инаугурации» на экономическом форуме в Давосе.