Россия вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

По итогам первых пяти месяцев 2017 года Россия подтвердила свой статус крупнейшего поставщика нефти в Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Генеральной администрации таможни Китая.

В мае Россия поставляла в Китай 1,35 млн барр./сутки. Этот показатель стал рекордным, увеличившись с 2016 года на 8,6%. В целом, за пять месяцев 2017 года Россия поставила в Китай 1,15 млн барр., обогнав Анголу (1,11 млн) и Саудовскую Аравию (1,1 млн).

Впервые Россия возглавила список поставщиков нефти в КНР в 2016 году.​ Этому, по данным Reuters, поспособствовал высокий спрос на российские ресурсы со стороны частных нефтеперерабатывающих заводов в Китае. В список лидеров по поставкам нефти в Китай также вошли Саудовская Аравия, Ангола и Ирак.

В соответствии с соглашением с ОПЕК Россия взяла на себя обязательство по ограничению уровня добычи нефти. В то же время, в конце мая стало известно, что «Роснефть», на которую пришлось около половины российских обязательств, попросила Минэнерго изменить экспортный график, чтобы компенсировать выпадающие доходы увеличением поставок нефти в Китай.