Столичные эвакуаторы переместили на спецстоянку миллионный автомобиль

В Москвы 23 июня эвакуировали миллионный автомобиль, которым стал Volvo S80. Об этом сообщает пресс-служба сайта ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) ее гендиректора Александра Гривняка.

​​​По данным службы, автомобиль отправили на спецстоянку на Южнопортовой улице. Машину эвакуировали из-за того, что водитель оставил ее на парковочном месте для автомобилей инвалидов на улице Лескова. Нарушение выявил инспектор ОБ ДПС ГИБДД по Северо-Восточному административному округу столицы во время патрулирования.

Гривняк отметил, что ежедневно эвакуаторы службы «АМПП» эвакуируют автомобили нарушителей на стоянки по заявкам Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и ГИБДД. По его словам, это помогает Москве «справляться с транспортными проблемами и поддерживать безопасность».

В Москве эвакуации подлежат автомобили, водители которых нарушают правила парковки. Власти города ввели первые платные парковки в ноябре 2012 года внутри Бульварного кольца. В мае 2013 года платные парковки оборудовали за пределами Бульварного и Садового колец. В 2017 году зону платных парковок расширили практически до МКАД.

Об идее начать эвакуировать машины с закрытыми или заклеенными номерами, нарушающие правила парковки, сообщала в 2014 года пресс-служба ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). В мае того же года пресс-секретарь АМПП Ксения Бродуленко заявляла, что автомобили без номеров будут эвакуировать «в рамках борьбы с терроризмом».

Столичный градоначальник Сергей Собянин 25 мая 2017 года заявил в своем микроблоге в Twitter, что власти Москвы теперь будут эвакуировать машины со скрытыми номерами. Он пояснил, что такое решение приняла антитеррористическая комиссия из «соображений безопасности». Он добавил, что владельцы дорогих машин снимают номера, чтобы избежать оплаты за парковку.