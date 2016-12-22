СМИ узнали о наблюдении США за запуском российских ракет по целям в Сирии

Во время запуска ракет «Калибр» с кораблей российского ВМФ в Средиземном море в этом районе проводил разведывательный полет самолет США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ​данные западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации.

Полет в районе запуска осуществлял самолет P-8A Poseidon. Он вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и направился к побережью Сирии. На высоте около 8 тыс. метров он произвел облет района, который был закрыт для авиации 23, 28 и 30 июня по уведомлению российских военных в связи с ракетными запусками.

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon был введен в эксплуатацию ВМС США в 2013 году. Он создан на основе Boeing 737 и предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок, проведения наблюдательных и разведывательных миссий. 9 мая самолет этого типа был перехвачен российским истребителем Су-30 над Черным морем. Пресс-секретарь ВМС США в Европе Памела Кунце заявила, что российский истребитель пролетел всего в шести метрах от американского самолета-разведчика.

Крылатые ракеты «Калибр» были запущены по целям в Сирии в ночь на 23 июня. Их запуск из Средиземного моря провели фрегат «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар». Всего было выпущено шесть ракет. Они поразили пункты управления и склады вооружения боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России организация) в сирийской провинции Хама. Минобороны также опубликовало видео запуска.