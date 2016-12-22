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СК завел дело на мужчину за 729 случаев насилия над приемными детьми
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СК завел дело на мужчину за 729 случаев насилия над приемными детьми
Общество, 12:09
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СК завел дело на мужчину за 729 случаев насилия над приемными детьми

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело на жителя Хабаровского края, который более 700 раз надругался над пятью приемными дочерьми. Об этом заявил старший помощник председателя СКР Игорь Комиссаров на круглом столе о проблемах приемных семей в Совете Федерации, сообщает «РИА Новости».

«Установлено совершение подозреваемым 729 преступлений против пяти опекаемых девочек», — отметил Комиссаров. По его словам, преступления совершились с сентября 2012 года по февраль 2017 года. По ходатайству следствия мужчина был арестован.

«В настоящее время дети изъяты из приемной семьи и помещены в детский дом. Все необходимые меры принимаются, с детьми работает психолог. С деталями этой ситуации разбирается следствие», — заявила замминистра образования, начальник опеки и попечительства Хабаровского края Татьяна Жигарева. Она уточнила, что семья подозреваемого была многодетной, в ней воспитывались и свои дети. По данным СКР, в семье воспитывались девять детей.

Теги: СКР , уголовное дело , надругательство , Дети
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