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В Петербурге пресекли незаконную продажу билетов на Кубок конфедераций
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В Петербурге пресекли незаконную продажу билетов на Кубок конфедераций
Кубок конфедераций, 12:07
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В Петербурге пресекли незаконную продажу билетов на Кубок конфедераций

В Санкт-Петербурге полиция пресекла случаи незаконной торговли билетами на матчи Кубка конфедераций. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга Леонид Богданов.

По его словам, незаконная торговля билетами была организована «на аллее, ведущей к стадиону». «Эти попытки сразу же пресекались. В целом, фиксировались только какие-то мелкие правонарушения, которые также пресекались», — рассказал Богданов. Также он сообщил, что ему неизвестно о каких-либо правонарушениях, допущенных иностранцами.

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В Санкт-Петербурге пройдут еще два матча соревнований. В субботу, 24 июня, в городе пройдет матч команд Португалии и Новой Зеландии. 2 июля в Санкт-Петербурге пройдет финал Кубка конфедераций. Ранее, 17 июня, в городе на стадионе «Санкт-Петербург Арена» прошел матч — открытие кубка, который посетили 50 тыс. человек.

Теги: Санкт-Петербург , Кубок конфедераций , незаконная торговля
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