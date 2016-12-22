Белоруссия впервые за шесть лет разместила еврооблигации на $1,4 млрд

Белоруссия разместила два транша еврооблигаций в общем объеме $1,4 млрд. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря Минфина Белоруссии Ирину Комар.
Доходность двух траншей находится на уровне 7,125% и 7,625%. Срок погашения одного из траншей составляет пять лет ($800 млн), второго — десять ($600 млн), сообщает «Интерфакс». Организаторами сделки стали Citi, Raiffeisen Bank International и Банк развития Белоруссии. Road show евробондов прошло в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе и Цюрихе с 19 по 21 июня. Организаторы сделки провели презентации и встречи с потенциальными инвесторами.
Последний раз Белоруссия выходила на внешний рынок в январе 2011 года. Тогда Минск разместил семилетние евробонды с доходностью 8,95%. В 2015 году Белоруссия погасила выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд, размещенный в 2010 году. Таким образом, выпуск 2011 года является единственным, находящимся в обращении.