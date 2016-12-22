В Московской области после линии с Путиным закроют три мусорных полигона

В Московской области до конца года закроют еще три мусорных полигона. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, передает «Интерфакс».
В пресс-службе регионального министерства экологии сообщили, что должны быть закрыты полигоны «Кулаковский» в Чеховском районе, «Царево» в Пушкинском районе и «Астапово» в Луховицах. Как отметил Коган, после закрытия полигонов область должна начать строительство мусороперерабатывающих заводов. «С учетом того, что полигон «Кучино» уже закрыт, и что еще три полигона будут закрыты в Подмосковье до конца года, у нас остается 14 полигонов, которые имеют возможность принимать отходы. Мы в такой ситуации, что нам нужно строить заводы», — заявил он.
Во время «прямой линии» 15 июня житель Балашихи пожаловался Владимиру Путину на мусорный полигон рядом с жилыми домами. Глава государства назвал эту ситуацию «недопустимой». 22 июня он потребовал закрыть свалку в течение месяца, поручив премьеру Дмитрию Медведеву взять ситуацию под личный контроль. Глава Минприроды Сергей Донской поручил главе Росприроднадзора Артему Сидорову отозвать лицензию у ЗАО «Заготовитель», которое владеет балашихинским полигоном.
Мусорный полигон «Кучино» в Балашихе оказался закрыт к утру 23 июня. По словам главы министерства экологии и природопользования региона, стоимость рекультивации «Кучино» может составить до 4 млрд руб.