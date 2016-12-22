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Сотрудники Uber потребовали вернуть Трэвиса Каланика в компанию
Бизнес, 09:56
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Сотрудники Uber потребовали вернуть Трэвиса Каланика в компанию
Более тысячи сотрудников Uber потребовали от совета директоров компании пересмотреть решение об отставке основателя сервиса Трэвиса Каланика. «Он работал днями и ночами, чтобы превратить Uber в то, чем он является сейчас», — говорится в петиции
Трэвис Каланик (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

Сотрудники Uber потребовали от совета директоров пересмотреть решение об отставке основателя компании Трэвиса Каланика. Соответствующую петицию подписали более тысячи работников, сообщает The New York Times.

Петиция распространяется среди сотрудников компании и в социальных сетях. Ее авторы напоминают о вкладе Каланика, ушедшего в отставку под давлением инвесторов, в развитие компании. «Он работал днями и ночами, чтобы превратить компанию в то, чем она является сейчас», — говорится в петиции.

Один из инициаторов кампании в поддержку Каланика, продукт-менеджер Майкл Йорк обратился ко всем сотрудникам с электронным письмом, в котором он призвал заставить совет директоров изменить свое решение. «Никто не идеален, но я абсолютно уверен, что он [Каланик] может стать лидером, в котором мы нуждаемся», — подчеркнул Йорк.

После того как петицию подписали больше тысячи человек, Йорк направил открытое обращение к совету директоров. Текст обращения цитирует издание Axios. Йорк призвал руководство компании не игнорировать мнение такого числа сотрудников. «Как люди, которые на протяжении многих лет работали вместе с Трэвисом, чтобы помочь созданию Uber из ничего, мы крайне разочарованы близорукостью и эгоизмом, которые продемонстрировали те, кто должен защищать долгосрочные интересы нашей компании», — заявил он.

Основатель Uber ушел в отставку на фоне скандалов

Позицию авторов петиции также поддержал и один из инвесторов Uber, партнер венчурной компании Kleiner Perkins Caufield & Byers Муд Роухани. В своем заявлении он напомнил совету директоров о том, что «такие компании, как Apple и Twitter, разорвавшие связи со своими основателями, в конце концов пожалели о своем решении».

Официальные представители Uber отказались комментировать эту ситуацию.

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Мнение

Основатель Uber Трэвис Каланик ушел с поста главы компании во вторник, 20 июня. Это решение было принято после требования инвесторов, которые направили ему соответствующее письмо. Причиной стали несколько громких скандалов вокруг компании, в том числе и связанных с именем Каланика. Так, зимой, после заявления одной из бывших сотрудниц, было проведено расследование о сексуальных домогательствах в компании. А в мае Минюст США начал уголовное расследование в отношении Uber за использование программ, которые помогали водителям обходить местные регулирующие органы.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Uber , петиция , Трэвис Каланик
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