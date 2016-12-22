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Свалку в Балашихе закрыли после поручения Путина
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Свалку в Балашихе закрыли после поручения Путина
Общество, 06:32
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Свалку в Балашихе закрыли после поручения Путина

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе закрыт. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, передает «Интерфакс».

По данным агентства, к въезду на полигон установлены бетонные блоки, ворота заперты, у въезда установлен щит с надписью «Кучинский полигон ТБО закрыт».

«На сегодняшний день проводятся мероприятия по ЧС. Необходимо провести обследование», — сказал Коган.

По словам министра, стоимость рекультивации «Кучино» может составить до 4 млрд руб. Из них около 50 млн руб. из бюджета Подмосковья будет выделено на проект по восстановлению земель полигона.

«В план мы включим приведение полигона в соответствующее состояние. Чтобы он не наносил вред окружающей среде», — добавил Коган.

Закрыть свалку в подмосковной Балашихе в течение месяца 22 июня потребовал президент Владимир Путин, также он поручил премьеру Дмитрию Медведеву взять ситуацию под личный контроль. Позднее глава Минприроды Сергей Донской поручил главе Росприроднадзора Артему Сидорову отозвать лицензию у ЗАО «Заготовитель», которое, по словам Донского, владеет балашихинским полигоном «Кучино».

Путин поручил закрыть свалку в Балашихе за месяц
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На мусорную свалку «Кучино» рядом с жилыми домами в Балашихе пожаловался президенту местный житель во время «прямой линии» 15 июня. Российский лидер назвал ситуацию со свалкой «недопустимой», пообещав как можно быстрее решить проблему. По словам президента, «Ростех» построит в Подмосковье новый мусороперерабатывающий завод.

Теги: Балашиха , мусор , полигон Кучино
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