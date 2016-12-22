СМИ узнали о плане конгресса допросить главу штаба Клинтон

Комитет по делам разведки нижней палаты конгресса планирует провести встречу с председателем избирательной компании Хиллари Клинтон на президентских выборах в США 2016 года Джоном Подестой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным телеканала, беседа с Подестой будет связана с расследованием комитета по России, а также с утечкой его электронных писем. Ранее сообщалось, что почтовый ящик председателя был взломан хакерами, а WikiLeaks опубликовала тысячи документов из его переписки.

Беседа пройдет «за закрытыми дверями» на следующей неделе. Издание не смогло получить своевременный комментарий Подесты по этому вопросу.​

Ранее спецпрокурор по российскому делу Роберт Мюллер ​начал изучение финансовых сделок старшего советника и зятя американского президента Джареда Кушнер. Как сообщала Washington Post, федеральные прокуроры также изучают финансовые сделки бывшего советника президента Майкла Флинна, экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и бывшего консультанта штаба Картера Пейджа.

В середине июня Washington Post писала о том, что Мюллер проводит допросы с высокопоставленными представителями американских спецслужб в рамках широкого расследования, одна из задач которого — выяснить не пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Проверки начались после увольнения президентом США Дональдом Трампом главы ФБР Джеймса Коми.