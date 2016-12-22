СМИ узнали о плане конгресса допросить главу штаба Клинтон

Комитет по делам разведки нижней палаты конгресса планирует провести встречу с председателем избирательной компании Хиллари Клинтон на президентских выборах в США 2016 года Джоном Подестой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
По данным телеканала, беседа с Подестой будет связана с расследованием комитета по России, а также с утечкой его электронных писем. Ранее сообщалось, что почтовый ящик председателя был взломан хакерами, а WikiLeaks опубликовала тысячи документов из его переписки.
Беседа пройдет «за закрытыми дверями» на следующей неделе. Издание не смогло получить своевременный комментарий Подесты по этому вопросу.
Ранее спецпрокурор по российскому делу Роберт Мюллер начал изучение финансовых сделок старшего советника и зятя американского президента Джареда Кушнер. Как сообщала Washington Post, федеральные прокуроры также изучают финансовые сделки бывшего советника президента Майкла Флинна, экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и бывшего консультанта штаба Картера Пейджа.
В середине июня Washington Post писала о том, что Мюллер проводит допросы с высокопоставленными представителями американских спецслужб в рамках широкого расследования, одна из задач которого — выяснить не пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Проверки начались после увольнения президентом США Дональдом Трампом главы ФБР Джеймса Коми.