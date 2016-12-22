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Al Jazeera сообщила о получении Катаром списка требований арабских стран
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Al Jazeera сообщила о получении Катаром списка требований арабских стран
Политика, 04:44
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Al Jazeera сообщила о получении Катаром списка требований арабских стран

Власти Кувейта передали Катару список требований от четырех стран Персидского залива для восстановления дипломатических отношений. Об этом сообщает телеканал ​Al Jazeera со ссылкой на источники.

Телеканал не уточняет, какие именно требования приводятся в документе.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на арабских и американских чиновников писала о том, что ведущие арабские государства составляют список требований, которые должен выполнить Катар для восстановления дипломатических и экономических отношений.

WSJ узнала о списке требований к Катару для восстановления отношений
Политика

По информации собеседников издания, одно из требований касается значительного сокращения объемов вещания «Аль-Джазиры». Также Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и их союзники добиваются гарантий от Катара в прекращении его предполагаемого финансирования террористов на Ближнем Востоке, а также в разрыве отношений с руководством «Братьев мусульман» (запрещено в России).

Ранее десять государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, а вслед за ними Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова — разорвали дипотношения с Катаром. Эти страны обвинили Доху в поддержке экстремистов, в том числе и запрещенной в России организации «Исламское государство». 

Теги: Катар , Кувейт
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