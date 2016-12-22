Al Jazeera сообщила о получении Катаром списка требований арабских стран

Власти Кувейта передали Катару список требований от четырех стран Персидского залива для восстановления дипломатических отношений. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
Телеканал не уточняет, какие именно требования приводятся в документе.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на арабских и американских чиновников писала о том, что ведущие арабские государства составляют список требований, которые должен выполнить Катар для восстановления дипломатических и экономических отношений.
По информации собеседников издания, одно из требований касается значительного сокращения объемов вещания «Аль-Джазиры». Также Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и их союзники добиваются гарантий от Катара в прекращении его предполагаемого финансирования террористов на Ближнем Востоке, а также в разрыве отношений с руководством «Братьев мусульман» (запрещено в России).
Ранее десять государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, а вслед за ними Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова — разорвали дипотношения с Катаром. Эти страны обвинили Доху в поддержке экстремистов, в том числе и запрещенной в России организации «Исламское государство».