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Бывшего сотрудника Госдепа США обвинили в шпионаже в пользу Китая
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Бывшего сотрудника Госдепа США обвинили в шпионаже в пользу Китая
Общество, 01:15
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Бывшего сотрудника Госдепа США обвинили в шпионаже в пользу Китая

Жителя американского штата Вирджиния, 60-летнего Кевина Мэллори обвинили в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По данным издания, обвиняемый ранее служил в ВС США, после работал в Госдепартаменте до 1990 года. Мэллори был арестован в четверг, 21 июня и уже предстал перед судом в городе Александрия, штате Вирджиния.

По версии правоохранительных органов, обвиняемый в апреле и марте 2017 года ездил в Китай, где передал как минимум три секретных документа, составляющим гостайну об одном из ведомств правительства США. Один из документов был с грифом «совершенно секретно», еще два — «секретно», всего Мэллори передал китайской стороне восемь правительственных документов. По информации ФБР, обвиняемый знал, что передает информацию разведывательным органам Китая.

В апреле, во время второй поездки в Китай, сотрудники аэпророта Шанхая обнаружили в ручной клади обвиняемого $16 тыс. наличными. Позднее на допросе у ФБР обвиняемый подтвердил, что встречался с двумя представителями КНР, которые передали ему специальной устройство для передачи документов.

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Сторона обвинения сообщила на первом судебном заседании по делу Мэллори, что будет добиваться для него высшей меры наказания.

В начале июня Министерство юстиции США обвинило Реалити Ли Виннер в утечке секретного доклада Агентства национальной безопасности 9АНБ) о вмешательстве России в президентскую кампанию. Девушку арестовали 3 июня, после публикации изданием The Intercept ключевых положений этого доклада.

Теги: США , шпионаж , шпион
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