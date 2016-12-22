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В офисе украинской интернет-редакции «Страна» начались обыски
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В офисе украинской интернет-редакции «Страна» начались обыски
Общество, 22 июн, 23:26
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В офисе украинской интернет-редакции «Страна» начались обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в офисе украинской интернет-редакции «Страна», к зданию редакции приехали адвокаты. Об этом говорится на сайте издания.

По данным портала, работа редакции на данный момент заблокирована. «Около 30 минут назад к нам пришли, выломали дверь. Представились сотрудниками Нацполиции. С представлением суда об обыске за якобы вымогательство у нардепа Линько», — цитирует «Страна» главного редактора Игоря Гужва. Он добавил, что помещение правоохранители «взяли штурмом».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил проведение обысков.​ Он заявил, что главный редактор издания Гужва задержан за то, что он «требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», — написал прокурор в Facebook.

По словам Гужвы, уголовное дело против издания «сфальсифицировано», и возникло после критической публикации о депутате фракции Радикальной партии Дмитрии Линько. Как сообщает журналист «Страны» Светлана Крюкова в Facebook, в офисе находится 15-20 человек сотрудников СБУ.

Портал «Страна.ua» был запущен Гужвой в начале 2016 года после того, как он продал свою долю в медиахолдинге «Вести». В 2015 году прокуратура страны объявила экс-главреда газеты «Вести» во всеукраинский розыск, его подозревали в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму около 18 млн грн (около $820 тыс.). Накануне «Вести» сообщали об обысках в своем офисе и допросе сотрудников.

Теги: Украина , СБУ , обыски
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