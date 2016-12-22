В офисе украинской интернет-редакции «Страна» начались обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в офисе украинской интернет-редакции «Страна», к зданию редакции приехали адвокаты. Об этом говорится на сайте издания.
По данным портала, работа редакции на данный момент заблокирована. «Около 30 минут назад к нам пришли, выломали дверь. Представились сотрудниками Нацполиции. С представлением суда об обыске за якобы вымогательство у нардепа Линько», — цитирует «Страна» главного редактора Игоря Гужва. Он добавил, что помещение правоохранители «взяли штурмом».
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил проведение обысков. Он заявил, что главный редактор издания Гужва задержан за то, что он «требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», — написал прокурор в Facebook.
По словам Гужвы, уголовное дело против издания «сфальсифицировано», и возникло после критической публикации о депутате фракции Радикальной партии Дмитрии Линько. Как сообщает журналист «Страны» Светлана Крюкова в Facebook, в офисе находится 15-20 человек сотрудников СБУ.
Портал «Страна.ua» был запущен Гужвой в начале 2016 года после того, как он продал свою долю в медиахолдинге «Вести». В 2015 году прокуратура страны объявила экс-главреда газеты «Вести» во всеукраинский розыск, его подозревали в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму около 18 млн грн (около $820 тыс.). Накануне «Вести» сообщали об обысках в своем офисе и допросе сотрудников.