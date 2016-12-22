Помощник президента России возглавил совет директоров «Роснефти»

Помощник президента России Андрей Белоусов был переизбран председателем совета директоров «Роснефти». Об этом говорится в сообщении об итогах очередного собрания акционеров, которое размещено на сайте компании.

«По итогам заседания совета директоров, состоявшегося 22 июня 2017 года, его председателем избран Андрей Белоусов», — говорится в сообщении компании.

Белоусов является членом совета директоров «Роснефти» с 2015 года. Тогда же он впервые был избран председателем совета.

Ранее 22 июня акционеры компании избрали новый состав совета директоров. Всего в него вошли девять человек, два из которых ранее не входили в его состав. Это главный исполнительный директор Glencore International AG и Glencore plc Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди.

Одновременно из состава совета директоров компании вышли министр энергетики России Александр Новак и глава Газпромбанка Андрей Акимов.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что такое решение Новак принял из-за правил листинга Московской и Лондонской бирж об обязательном присутствии в составе совета директоров не менее трех независимых директоров. Министр энергетики рекомендовал части инвесторов и акционеров «Роснефти», поддерживающих его кандидатуру, направить свои голоса в поддержку независимых директоров.

Остальные шесть человек были вновь переизбраны в совет директоров. Это исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор департамента финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, президент группы компаний BP Роберт Дадли, директор «ДжиКьюО Консалтантс» Гильермо Кинтеро, глава «Роснефти» Игорь Сечин, а также независимый директор «Роснефти» Дональд Хамфриз.