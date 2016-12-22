Правительство решило повысить штрафы за продажу некачественного топлива

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении штрафов за продажу топлива, которое не соответствует характеристикам технического регламента. Соответствующий документ опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) «вызвано необходимостью нормализации ситуации с качеством и безопасностью топлива» в России, говорится в пояснительной записке». Они направлены на применение дополнительных мер по защите от некачественного и контрафактного топлива, отмечается в документе.

Авторы законопроекта предлагают ввести штраф за нарушения требований технических регламентов для должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. руб, для индивидуальных предпринимателей от 20 до 30 тыс. руб. Штраф для юридических лиц предлагается установить в размере от 100 до 300 тыс. руб, следует из пояснительной записки. В настоящий момент, как отмечается в документе, штраф для индивидуальных предпринимателей составляет 4-5 тыс. руб, а для юрлиц — 40-50 тыс. руб.

В начале марта «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстандарта сообщил, что в прошлом году на 12% заправок России было обнаружено топливо с нарушениями физико-химических свойств (суррогат). Вместе с тем уровень в ведомстве указали, что уровень нарушений на АЗС в 2016 году оказался самым низким за последние пять лет. По итогам проверки более 1,5 тыс заправок нарушения были обнаружены на 18% АЗС​. Как отмечает «Коммерсантъ», в 2015 году этот показатель составлял 42,5%.