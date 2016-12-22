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СК Белоруссии завел новое дело против арестованных авторов Regnum
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СК Белоруссии завел новое дело против арестованных авторов Regnum
Политика, 21:01
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СК Белоруссии завел новое дело против арестованных авторов Regnum

В Белоруссии возбудили уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность против двух авторов российского информационного агентства Regnum Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, которых ранее задержали по обвинению в разжигании национальной розни. Об этом белорусскому изданию Tut.by сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

Как отмечает издание, дело по ч. 1 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность) завели 6 мая. Супруга Юрия Павловца Любовь в разговоре с Tut.by отметила, что не знает, в чем конкретно по этой статье подозревают ее супруга. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы до трех лет.

Она также рассказала, что в отношении трех авторов Regnum — Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина — продолжается дело о разжигании национальной розни за их тексты.

По словам Любови Павловец, следователь сообщил, что результаты экспертизы текстов будут готовы к концу июня. В отношении Юрия Павловца следствие по делу продлили до 28 августа.

Уголовное дело против Юрия Павловца (писал под псевдонимами Павел Юринцев и Николай Радов) в Белоруссии возбудили в декабре 2016 года по ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). В рамках дела также был задержаны Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин, которые писали под псевдонимами Артур Григорьев и Алла Бронь.

В Regnum обвинения властей Белоруссии назвали «инспирированными». По мнению агентства, задержанные журналисты являются «политическими заключенными».

Посол России в Белоруссии Александр Суриков в декабре 2016 года заявлял, что арестованные представители российских СМИ являются белорусскими гражданами, в связи с чем уголовное дело против них «процессуально белорусское».

 


 


 




 

Теги: Следственный комитет , Белоруссия , Regnum
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