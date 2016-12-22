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Министр энергетики России вышел из совета директоров «Роснефти»
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Министр энергетики России вышел из совета директоров «Роснефти»
Бизнес, 19:41
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Министр энергетики России вышел из совета директоров «Роснефти»

Глава министерства энергетики России Александр Новак вышел из состава совета директоров «Роснефти» в пользу независимых руководителей.Об этом сообщает «РИА Новости».

Также Новак не приехал на собрание акционеров «Роснефти», которое прошло 22 июня в Сочи. В беседе с РБК председатель совета директоров «Роснефти» Андрей Белоусов сказал, что Новак не смог присутствовать в голосовании из-за мероприятия у президента страны Владимира Путина.

Главный исполнительный директор компании Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» предложила увеличить число участников совета директоров с 9 до 11, чтобы впоследствии Новак мог вновь в него войти.

Вместе с министром энергетики совет директоров покинул Андрей Акимов. В то же время глава швейцарской трейдинговой компании Glencore Айван Глазенберг стал членом совета директоров.

Акимов являлся членом совета директоров «Роснефти» с 2014 года, Новак — с 2015 года.

Теги: «Роснефть» , Glencore , Совет директоров
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