Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,20 59,65 EUR Нал. 67,31 66,60 USD Бирж. 59,80 -0,52 EUR Бирж. 66,71 -0,65 USD ЦБ. 60,15 +0,15 EUR ЦБ. 67,15 +0,35 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1863,42 +0,68% РТС 978,45 +0,53% Brent 45,60 +1,83% DJIA 21429,84 +0,09% Nasdaq 6243,54 +0,15% FTSE 7439,29 -0,11%
«Газпром» заявил о решении проблемы с качеством поставляемого в ЕС газа
Лента новостей
Минздрав подал в суд на ФАС из-за препарата против гепатита С 19:36, Общество Нила Ушакова переизбрали мэром Риги 19:17, Политика «Газпром» заявил о решении проблемы с качеством поставляемого в ЕС газа 19:15, Бизнес Кучма заявил о «ставящей на колени» Украину Европе 18:55, Политика В столичном кафе мужчина убил официантку за отказ выйти за него замуж 18:48, Общество АФК «Система» предложила «Роснефти» внесудебное урегулирование спора 18:39, Бизнес Periscope предложил пользователям платить за трансляции любимых стримеров 18:37, Технологии и медиа Налоговая служба назвала приведший к блокировке Google сайт 18:33, Технологии и медиа Россия провела переговоры об отправке в Сирию войск Казахстана и Киргизии 18:13, Политика Призовая еда: как чемпионат мира дал старт сети халяльного фастфуда 18:06, Свое дело Пятеро рабочих погибли в коллекторе в Москве 18:05, Общество Московский кинофестиваль откроет песня представителя МИДа Марии Захаровой 18:05, Политика Единороссы выступили против запрета трат губернаторов на пиар 17:58, Политика В Хабаровске при взрыве баллона с ацетиленом пострадали три человека 17:53, Общество В Германии прервали движение поездов из-за торнадо 17:37, Общество СКР в Подмосковье начал проверку информации о «несуществующей» деревне 17:34, Общество Арендатор мусорного полигона в Балашихе прокомментировал его закрытие 17:30, Общество Леонида Волкова арестовали за организацию митинга 12 июня через YouTube 17:27, Политика Пентагон не стал комментировать видео Путина с «российскими ВКС в Сирии» 17:14, Политика Оскара дисквалифицировали на восемь матчей за драку в чемпионате Китая 17:12, Спорт  ООН сообщила о процветании мирового рынка кокаина 17:10, Общество Роскомнадзор назвал причину блокировки российской версии Google 17:05, Технологии и медиа Группу агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов 17:02, Общество В Лондоне скончался пострадавший после наезда на прихожан мечети мужчина 16:43, Общество Друг воевавшего в Сирии на стороне России серба заявил о его гибели 16:43, Политика Kia второй год подряд возглавила рейтинг самых надежных машин 16:35, Авто Сечин рассказал о своем участии в отмене закупки ложек по 15 тыс. руб. 16:33, Бизнес Сечин заявил об улучшении инвестклимата благодаря иску к АФК «Система» 16:32, Бизнес
«Газпром» заявил о решении проблемы с качеством поставляемого в ЕС газа
Бизнес, 19:15
0
«Газпром» заявил о решении проблемы с качеством поставляемого в ЕС газа

«Газпром» устранил техническую проблему, которая стала причиной изменения качества природного газа, поставляемого по газопроводу Ямал — Европа в Польшу и Германию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Газпром экспорта».

«С середины сегодняшнего дня [22 июня] в газотранспортную систему Польши поступает газ контрактного качества», — отметили в пресс-службе.

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев в интервью Bloomberg в Праге заявил, что «это была однодневная ситуация, которую уже исправили». Вместе с тем реакцию Польши на проблему с качеством российского газа он назвал «попыткой сделать из мухи слона».

О низком качестве российского газа, который поступает по реверсу из «ямальского газопровода», заявила польская газотранспортная компания GAZ-System 22 июня. В связи с этим компания прекратила подачу газа в систему газопроводов Польши.

В GAZ-System подчеркнули, что за соответствие качества газа установленным параметрам отвечает поставщик. В компании добавили, что ограничения будут действовать до утра 23 июня. Получателей газа, который поступает в рамках виртуального реверса со станции «Мальнов», о случившемся известили, отметили в GAZ-System.

Компрессорная станция «Мальнов» около германо-польской границы является крайней западной точкой газопровода Ямал — Европа, по которому природный газ из России поставляется в Германию.

Ранее в «Газпром экспорте» РБК сообщили, что 20 июня произошла техническая проблема с качеством газа, который поставляется в систему Ямал — Европа. В компании отмечали, что специалисты «принимают все необходимые меры для скорейшего решения этого вопроса».

Теги: газ , ЕС , «Газпром» , качество , Ямал-Европа
Главное
АФК «Система» предложила «Роснефти» внесудебное урегулирование спора Бизнес
Материалы по теме
Польша отказалась от российского газа из Германии из-за низкого качества Бизнес
«Газпром» согласился снять ограничения на реэкспорт газа Европе Бизнес
«Газпром» остановил поставки по газопроводу Ямал — Европа для ремонта Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку