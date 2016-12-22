«Газпром» заявил о решении проблемы с качеством поставляемого в ЕС газа

«Газпром» устранил техническую проблему, которая стала причиной изменения качества природного газа, поставляемого по газопроводу Ямал — Европа в Польшу и Германию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Газпром экспорта».
«С середины сегодняшнего дня [22 июня] в газотранспортную систему Польши поступает газ контрактного качества», — отметили в пресс-службе.
Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев в интервью Bloomberg в Праге заявил, что «это была однодневная ситуация, которую уже исправили». Вместе с тем реакцию Польши на проблему с качеством российского газа он назвал «попыткой сделать из мухи слона».
О низком качестве российского газа, который поступает по реверсу из «ямальского газопровода», заявила польская газотранспортная компания GAZ-System 22 июня. В связи с этим компания прекратила подачу газа в систему газопроводов Польши.
В GAZ-System подчеркнули, что за соответствие качества газа установленным параметрам отвечает поставщик. В компании добавили, что ограничения будут действовать до утра 23 июня. Получателей газа, который поступает в рамках виртуального реверса со станции «Мальнов», о случившемся известили, отметили в GAZ-System.
Компрессорная станция «Мальнов» около германо-польской границы является крайней западной точкой газопровода Ямал — Европа, по которому природный газ из России поставляется в Германию.
Ранее в «Газпром экспорте» РБК сообщили, что 20 июня произошла техническая проблема с качеством газа, который поставляется в систему Ямал — Европа. В компании отмечали, что специалисты «принимают все необходимые меры для скорейшего решения этого вопроса».