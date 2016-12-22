СКР в Подмосковье начал проверку информации о «несуществующей» деревне

Следственный комитет России (СКР) по Московской области начал проверку информации о том, что деревня Выдрино Шаховского района перестала юридически существовать. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, в эфир одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о нарушениях прав жителей деревни Выдрино. В сюжете указывалось, что населенный пункт «исчез из документов и юридически перестал существовать».

По предварительной информации, в 2005 году деревня была исключена из перечня населенных пунктов, однако регистрация по месту жительства в деревне продолжается по настоящее время. В деревне насчитывается 40 домов и 100 жителей.

В сюжете телеканала «Россия-1» говорилось о том, что об «исчезновении» деревни жители узнали случайно. Жительница деревни пошла переоформлять землю, но женщине отказали, объяснив это тем, что деревня Выдрино нигде не значится. По данным телеканала, о деревне не было никаких упоминаний после Всесоюзной переписи населения 1939 года. Все это время в «пропавшую» деревню прописывали жильцов. Представители районный администрации объяснить юридический казус не смогли.

Из-за «пропажи» деревни жители не могут продать свою землю или включить ее в завещание. Также они не могут оформить страховку на свое жилье. Выдрино решили присоединить к соседнему селу Пролино и переименовать. Однако жители деревни требуют восстановить деревню и выделить ее в отдельный населенный пункт. В сюжете отмечалось, что по закону восстановить «несуществующую» деревню невозможно.