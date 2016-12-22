Арендатор мусорного полигона в Балашихе прокомментировал его закрытие

Компания ЗАО «Заготовитель», которая арендует полигон «Кучино» в Балашихе, проработает еще около месяца, так как имеет обязательства перед партнерами, но перестанет завозить твердые бытовые отходы на полигон. Об этом рассказал РБК заместитель генерального директора фирмы Владислав Новиков.

По его словам, сам полигон закроют 23 июня в 06:00 утра мск. «Это связано с высказыванием Владимира Путина на сегодняшнем совещании. Отзыв лицензии — процессуальное действие, это не быстро», — сказал Новиков.

Министр экологии Подмосковья Александр Коган называл ЗАО «Заготовитель» владельцем полигона «Кучино».

На мусорную свалку «Кучино» рядом с жилыми домами в Балашихе пожаловался президенту России Владимиру Путину местный житель во время «прямой линии» 15 июня. Российский лидер назвал ситуацию со свалкой «недопустимой», пообещав как можно быстрее решить проблему. По словам президента, «Ростех» построит в Подмосковье новый мусороперерабатывающий завод.

После «прямой линии» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправился проинспектировать мусорный полигон, после чего заявил, что его закроют, «как только будет построен современный мусороперерабатывающий комплекс в Орехово-Зуево в 2019 году».

22 июня президент поручил закрыть свалку в Балашихе в течение месяца. С этой просьбой он обратился к министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому и губернатору Воробьеву. После этого губернатор распорядился закрыть свалку 23 июня.

Глава Минприроды Сергей Донской поручил главе Росприроднадзора Артему Сидорову отозвать лицензию у ЗАО «Заготовитель», которое, по словам Донского, владеет балашихинским полигоном «Кучино».