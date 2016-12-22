Группу агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в США уволило несколько своих агентов за кражу содержимого торговых автоматов с едой на сумму более $3 тыс. Об этом говорится в официальном отчете (.pdf) генерального инспектора США от октября 2013 года.

В документах говорится, что кражи произошли с осени 2012 года по май 2013 года. Схема кражи состояла в следующем: преступники отсоединяли кабель, по которому автоматы связывались с платежной системой FreedomPay, после использовали карты, на которых не было денег для «оплаты», и забирали товары бесплатно. После получения информации о кражах управление генерального инспектора (OIG) США установило камеры наблюдения в ряде ключевых торговых точек, где происходило большее число краж.

На полученных с мест преступлений видеозаписях оперативники обнаружили несколько злоумышленников, занимавшихся махинациями с указанной платежной системой. Их опознали как сотрудников ЦРУ, которые трудились там по контракту.

Следователи выявили одного из этих сотрудников, который руководил преступной схемой благодаря «познаниям в компьютерных сетях». Он признался, что успешно протестировал способ взлома вендингового автомата, прежде чем поделиться им с коллегами.

Попавшие на запись камер видеонаблюдения сотрудники сознались в кражах. Эти служащие сдали значки ЦРУ, после чего охранники выпроводили их из здания, а работодатели уволили. В документе сообщается, что сотрудники, в общей сложности, украли из торговых автоматов товаров на сумму $3,314 тыс.



OIG передала дело в прокуратуру Восточного округа штата Вирджиния для расследования, но Минюст Соединенных Штатов Америки отказался предъявлять им обвинения.