Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,30 59,65 EUR Нал. 67,36 66,63 USD Бирж. 59,96 -0,36 EUR Бирж. 66,88 -0,48 USD ЦБ. 60,15 +0,15 EUR ЦБ. 67,15 +0,35 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1859,06 +0,45% РТС 976,69 +0,35% Brent 45,68 +2,01% DJIA 21430,44 +0,10% Nasdaq 6228,84 -0,08% FTSE 7433,78 -0,19%
Группу агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов
Лента новостей
Арендатор мусорного полигона в Балашихе прокомментировал его закрытие 17:30, Общество Леонида Волкова арестовали за организацию митинга 12 июня через YouTube 17:27, Политика Пентагон не стал комментировать видео Путина с «российскими ВКС в Сирии» 17:14, Политика Оскара дисквалифицировали на восемь матчей за драку в чемпионате Китая 17:12, Спорт  ООН сообщила о процветании мирового рынка кокаина 17:10, Общество Роскомнадзор назвал причину блокировки российской версии Google 17:05, Технологии и медиа Группу агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов 17:02, Общество В Лондоне скончался пострадавший после наезда на прихожан мечети мужчина 16:43, Общество Друг воевавшего в Сирии на стороне России серба заявил о его гибели 16:43, Политика Kia второй год подряд возглавила рейтинг самых надежных машин 16:35, Авто Сечин рассказал о своем участии в отмене закупки ложек по 15 тыс. руб. 16:33, Бизнес Сечин заявил об улучшении инвестклимата благодаря иску к АФК «Система» 16:32, Бизнес Путин поручил закрыть свалку в Балашихе за месяц 16:31, Политика «Нафтогаз» назвал условия возобновления покупки газа у «Газпрома» 16:29, Бизнес В Ставрополе при побеге подсудимого конвоиры ранили двух детей 16:25, Общество Число жертв отравления алкоголем в Сергиевом Посаде возросло до четырех 16:08, Общество Сват президента Таджикистана погиб в ДТП 16:06, Политика Суд отказал центру «Сова» в иске к Google по делу о «праву на забвение» 16:05, Общество В Госдуме предложили отменить новогодние каникулы 16:00, Общество Путин согласился с предложением МЧС контролировать выплаты жертвам аварий 15:57, Общество В топ рейтинга госслужащих с наибольшими доходами вошел депутат в розыске 15:55, Общество «Газпром» оценил стоимость строительства «Турецкого потока» в $6 млрд 15:53, Бизнес Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева за блокировку в Twitter 15:43, Политика  Суд перенес на пять дней вынесение вердикта по делу об убийстве Немцова 15:18, Политика Рубль продемонстрировал худшие показатели среди валют развивающихся стран 15:15, Финансы Глава штаба Навального рассказал о причине его вызова в суд 15:14, Политика Google внесли в реестр запрещенной информации Роскомнадзора 15:06, Технологии и медиа Правительство России повысило прожиточный минимум на 200 руб. 15:04, Политика
Группу агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов
Общество, 17:02
0
Группу агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в США уволило несколько своих агентов за кражу содержимого торговых автоматов с едой на сумму более $3 тыс. Об этом говорится в официальном отчете (.pdf) генерального инспектора США от октября 2013 года.

В документах говорится, что кражи произошли с осени 2012 года по май 2013 года. Схема кражи состояла в следующем: преступники отсоединяли кабель, по которому автоматы связывались с платежной системой FreedomPay, после использовали карты, на которых не было денег для «оплаты», и забирали товары бесплатно. После получения информации о кражах управление генерального инспектора (OIG) США установило камеры наблюдения в ряде ключевых торговых точек, где происходило большее число краж.

На полученных с мест преступлений видеозаписях оперативники обнаружили несколько злоумышленников, занимавшихся махинациями с указанной платежной системой. Их опознали как сотрудников ЦРУ, которые трудились там по контракту.

Следователи выявили одного из этих сотрудников, который руководил преступной схемой благодаря «познаниям в компьютерных сетях». Он признался, что успешно протестировал способ взлома вендингового автомата, прежде чем поделиться им с коллегами.

Попавшие на запись камер видеонаблюдения сотрудники сознались в кражах. Эти служащие сдали значки ЦРУ, после чего охранники выпроводили их из здания, а работодатели уволили. В документе сообщается, что сотрудники, в общей сложности, украли из торговых автоматов товаров на сумму $3,314 тыс.

OIG передала дело в прокуратуру Восточного округа штата Вирджиния для расследования, но Минюст Соединенных Штатов Америки отказался предъявлять им обвинения.

Теги: ЦРУ , увольнения , агенты , кража из автоматов , автоматы с едой
Главное
Роскомнадзор назвал причину блокировки российской версии Google Технологии и медиа
Материалы по теме
Операторы вендинга попросили освободить их от кассовой техники Бизнес
В Подмосковье задумались о запрете продажи энергетиков через автоматы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку