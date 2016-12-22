В Лондоне скончался пострадавший после наезда на прихожан мечети мужчина

51-летний Макрам Али, прихожанин мечети на севере Лондона, скончался от многочисленных травм, полученных во время наезда фургона на выходивших из мечети людей 19 июня. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Специальное посмертное обследование было проведено в понедельник, 19 июня, в больнице Уиттингтона. Предварительные выводы говорят о том, что господин Али умер от многочисленных травм», — сообщили газете в лондонской полиции.

Фургон наехал на прихожан мечети в ночь на 19 июня на улице Севен Систерс около парка Finsbury. В результате наезда погиб один человек, еще десять получили ранения. После того как фургон сбил людей, из него выскочил вооруженный ножом мужчина и напал на прохожих. Как минимум один человек получил ранения.

По словам собеседника телеканала Sky News, внутри фургона находились три человека: из них только один был задержан, двоим же удалось сбежать. По информации СМИ, 48-летний водитель фургона был задержан на месте и затем арестован полицией. По данным BBC, его зовут Даррен Осборн, он проживал в Кардиффе. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиция рассматривает атаку как «потенциальный теракт». Она выразила свои соболезнования и добавила, что «все ее мысли» сейчас «рядом с теми», кто пострадал, и их близкими.