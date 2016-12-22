Сечин заявил об улучшении инвестклимата благодаря иску к АФК «Система»

«Действия «Роснефти» (подача иска к АФК «Система». — РБК) улучшают инвестиционный климат в России, потому что делают более ответственным и транспарентным поведение менеджмента и акционеров», — заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос РБК.

«Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» в начале мая подали иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с «Системы» 106,6 млрд руб. в качестве возмещения убытков, якобы понесенных «Башнефтью» из-за ее реорганизации в 2014 году (в это время «Система» контролировала «Башнефть»). Затем сумма была увеличена до 170,6 млрд руб. с учетом девальвации рубля.

В понедельник, 19 июня, стало известно, что независимые члены совета директоров «Системы» обратились с письмом к президенту Владимиру Путину, в котором попросили его «содействовать в урегулировании данного спора» с «Роснефтью». По мнению директоров, иск «Роснефти» «необоснованный и иррациональный», а претензии нефтяной компании подрывают инвестиционный климат в стране. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сказал, что решение в споре между компаниями должен принять только суд, а Путин не будет вмешиваться в это дело.