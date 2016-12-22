«Нафтогаз» назвал условия возобновления покупки газа у «Газпрома»

Компания «Нафтогаз Украины» готова возобновить закупки газа у «Газпрома», после того как российская госкомпания выполнит требования Стокгольмского арбитража. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает «Интерфакс».

«Согласно первому отдельному решению Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа цена должна быть пересмотрена», — напомнил он. Пока не известно, сколько «Газпрому» понадобится времени для того, чтобы выполнить требования арбитража, отметил Коболев. В связи с этим «Нафтогаз» не ожидает возобновления закупки газа у российской компании в 2017 году, пояснил он.

Стокгольмский арбитражный суд отменил требование «бери или плати» (take-or-pay) «Газпрома» по контракту с «Нафтогазом» о поставке газа 31 мая. Таким образом арбитраж удовлетворил требование украинского холдинга. Вместе с тем суд удовлетворил требования «Нафтогаза Украины» по поводу пересмотра цен на газ в контракте с «Газпромом» и отменил запрет на реэкспорт газа. Общие требования российской компании составляли $34,5 млрд без учета процентов.



В «Газпроме» в ответ на решение Стокгольмского арбитража заявили, что оно является промежуточным. Окончательное решение суд может вынести не ранее конца июня, отмечали в компании.

Иск к «Нафтогазу» «Газпром» подал в 2015 году. В нем он потребовал взыскать с украинской госкомпании плату за недобор ​контрактных объемов газа в период с 2012 года по 2013 год, которую «Нафтогаз» должен был оплатить по правилу take-or-pay («бери или плати», ежегодная оплата минимального годового количества топлива).

По состоянию на май требования российской госкомпании к «Нафтогазу» достигли $47,1 млрд, большая часть от этой суммы связана с условием «бери или плати» ($34,5 млрд).